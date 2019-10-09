Зеленський доручив Богдану підготувати щорічне послання президента до Ради

Президент України Володимир Зеленський доручив керівнику Офісу президента Андрію Богдану підготувати його щорічне послання до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Згідно з розпорядженням, керувати підготовкою проекту щорічного послання президента України до Верховної ради про внутрішнє і зовнішнє становище України буде голова ОП Андрій Богдан.

Йому дозволяється вносити зміни до персонального складу робочої групи, залучати до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також вітчизняних та іноземних учених, незалежних експертів.

Методичним і науковим забезпеченням підготовки послання буде займатися Олександр Литвиненко - директор Національного інституту стратегічних досліджень. Він також обійме посаду заступника керівника робочої групи.

Робоча група у двотижневий термін повинна визначитися зі структурою та графіком підготовки проекту послання, а у двомісячний термін підготувати і подати на розгляд проект послання.

Нагадаємо, раніше Офіс президента анонсував першу відкриту прес-конференцію Зеленського на посаді президента. Зустріч відбудеться у Kyiv Food Market, президент буде відповідати на питання журналістів протягом всього дня.

Також РБК-Україна повідомляло, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що Зеленський дасть прес-конференцію з нагоди 100 днів президентства.