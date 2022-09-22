Зеленский дал совет россиянам, как выжить после мобилизации в РФ

По словам Зеленского, граждане России уже являются соучастниками полномасштабной войны против Украины, убийств и пыток украинцев, поскольку они молчали и продолжают молчать. И сейчас для мужчин в РФ наступило время выбора - погибнуть или жить. Женщины также обязаны выбирать - потерять мужей, сыновей, внуков или пытаться защитить их от гибели и войны.

"Мы точно знаем, что повестки на 300 тысяч людей были напечатаны заранее, еще до того, как появилось это решение по мобилизации. Наша разведка это доказала. Но руководство РФ готовится забрать в армию до миллиона мужчин. Это то главное, о чем они сейчас умалчивают…55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это - варианты для вас, чтобы выжить", - подчеркнул президент.

По его словам, такое решение российского руководства является откровенным признанием того, что их кадровая армия, которую "десятилетиями готовили для захвата чужого", не выдержала и посыпалась.

"И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан РФ - это не что-нибудь на ТВ или в интернете, а то, что вошло в каждый российский дом", - отметил президент.