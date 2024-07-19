Зеленский попросил Стармера "продемонстрировать лидерство" в вопросе ударов по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьера Великобритании Кира Стармера "продемонстрировать свое лидерство". Речь о разрешении ударов по РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В своем обращении к Кабинету министров Британии, как пишет издание, Зеленский заявил, что "если ограничение на западное вооружение будет снято", это поможет Киеву укрепить свою оборону и обезопасить свои передовые позиции. Он заявил, что "можно уничтожить" районы в России, где концентрируется оружие.
Что касается возможностей дальнего действия, Зеленский сказал, что Украине "все еще не хватает главного ответа на этот вопрос".
"Я прошу вас проявить свое лидерство в этом вопросе", - сказал он.
Зеленский заявил, что способность использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России важна для усилий Украины по защите от ударов РФ
Правительство Великобритании, в свою очередь, заявило, что размещение британских ракет в конечном итоге является делом Украины, если соблюдается международное право.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявлял, что Великобритания не будет помогать Украине поражать цели в России. Однако Британия может разрешить Украине использовать предоставленное оружие для таких атак.
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