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Зеленский попросил рассмотреть возможность своего визита в Израиль, - СМИ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Израиль, чтобы выразить стране свою солидарность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

По информации издания, глава украинского государства попросил рассмотреть возможность своего визита в Израиль, который ведет войну с боевиками ХАМАС. 

Журналисты уточняют, что визит пока не запланирован, но "первые контакты по этому вопросу уже есть". 

Что предшествовало

Напомним, боевики ХАМАС напали на Израиль в конце прошлой недели. Они ворвались в населенные пункты, убивали и похищали военных и мирных жителей. 

После этого власти Израиля объявили о начале операции против боевиков. Военные нанесли ряд ударов по местам дислокации террористов на территории сектора Газа. 

Президент Украины Владимир Зеленский открыто поддержал Израиль. Он также уже успел провести телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху

По словам главы государства, он рассказал главе израильского правительства о связях России с ХАМАС.

 

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Владимир ЗеленскийИзраиль