Зеленский попросил рассмотреть возможность своего визита в Израиль, - СМИ

По информации издания, глава украинского государства попросил рассмотреть возможность своего визита в Израиль, который ведет войну с боевиками ХАМАС.

Журналисты уточняют, что визит пока не запланирован, но "первые контакты по этому вопросу уже есть".

Что предшествовало

Напомним, боевики ХАМАС напали на Израиль в конце прошлой недели. Они ворвались в населенные пункты, убивали и похищали военных и мирных жителей.

После этого власти Израиля объявили о начале операции против боевиков. Военные нанесли ряд ударов по местам дислокации террористов на территории сектора Газа.

Президент Украины Владимир Зеленский открыто поддержал Израиль. Он также уже успел провести телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам главы государства, он рассказал главе израильского правительства о связях России с ХАМАС.