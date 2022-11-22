Зеленский попросил помощи у муниципалитетов Франции
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к 104-му Конгрессу мэров и глав муниципалитетов Франции, на котором 22 ноября собралось около 10 тысяч местных избранников и 500 представителей прессы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интернет-представительство Офиса президента Украины.
"Оккупанты оставляют после себя полностью разрушенную инфраструктуру. Представьте, как это: люди в оккупации жили по полгода без связи, электричества, нормальной поставки воды", - добавил Зеленский.
Поэтому, когда Украина обращается за помощью в этой войне, подчеркнул президент Украины, речь идет не просто о столкновении государств. Речь идет о столкновении двух противоположных отношений к людям и жизни, двух миров.
"Когда в город приходит Россия, там не остается вообще ничего от нормальной жизни. Россия приносит репрессии и издевательства, забирает у людей не только имущество... Есть тысячи примеров, в частности, того, как российские военные расстреливали жилые дома или машины на дорогах. Они хотят, чтобы украинцы просто не смогли жить на этой земле", - добавил он.
Зеленский обратился к Конгрессу мэров Франции, присутствующих ведущих лидеров французского общества, сенаторов и депутатов французского парламента Франции, лично президенту Мануэлю Макрону помочь Украине пережить эту зиму и не дать России превратить холод в орудие террора и покорения.
"Мы нуждаемся во многих вещах - от генераторов разной мощности до "старлинков". Для нас это не просто вопрос техники. Для Украины это защита от террора. Я призываю вас также быть конкретными в помощи. И поддержать защиту наших городов и общин от террора. Вместе мы это точно сможем", - констатировал президент.
Недавно Франция и союзники заявили, что ищут пути политического урегулирования войны на территории Украины. Однако именно украинцы будут решать, как завершится конфликт.
Министр обороны Франции Себастьяна Лекорню подчеркнул, что Франция должна помогать украинцам защищать границы, иначе говоря, свой суверенитет. Это будет защитой европейских ценностей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.