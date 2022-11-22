Зеленский попросил помощи у муниципалитетов Франции

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к 104-му Конгрессу мэров и глав муниципалитетов Франции, на котором 22 ноября собралось около 10 тысяч местных избранников и 500 представителей прессы.

"Оккупанты оставляют после себя полностью разрушенную инфраструктуру. Представьте, как это: люди в оккупации жили по полгода без связи, электричества, нормальной поставки воды", - добавил Зеленский.

Поэтому, когда Украина обращается за помощью в этой войне, подчеркнул президент Украины, речь идет не просто о столкновении государств. Речь идет о столкновении двух противоположных отношений к людям и жизни, двух миров.

"Когда в город приходит Россия, там не остается вообще ничего от нормальной жизни. Россия приносит репрессии и издевательства, забирает у людей не только имущество... Есть тысячи примеров, в частности, того, как российские военные расстреливали жилые дома или машины на дорогах. Они хотят, чтобы украинцы просто не смогли жить на этой земле", - добавил он.

Зеленский обратился к Конгрессу мэров Франции, присутствующих ведущих лидеров французского общества, сенаторов и депутатов французского парламента Франции, лично президенту Мануэлю Макрону помочь Украине пережить эту зиму и не дать России превратить холод в орудие террора и покорения.

"Мы нуждаемся во многих вещах - от генераторов разной мощности до "старлинков". Для нас это не просто вопрос техники. Для Украины это защита от террора. Я призываю вас также быть конкретными в помощи. И поддержать защиту наших городов и общин от террора. Вместе мы это точно сможем", - констатировал президент.