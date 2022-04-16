Зеленський про ситуацію на окупованих територіях: Росія назавжди програла Україну

На тимчасово захоплених військами РФ територіях України триває опір рашистам, позаяк весь народ не сприймає окупацію і не змириться з нею. Спроби Кремля встановити там контроль приречені на крах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в нічному зверненні .

Глава держави зазначив, що на півдні і сході України ситуація "ще дуже складна і далека від того, щоб говорити про відновлення".

Так, в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей російські військові продовжують терор проти мирних жителів. Загарбники розшукують всіх, хто коли-небудь був пов'язаний з ЗСУ або держструктурами.

"Окупанти думають, що їм це якось спростить контроль над територією. Але вони дуже помиляються. Вони обманюють самі себе. Проблема окупантів не в тому, що їх не сприймають якісь активісти, ветерани чи журналісти. Проблема Росії в тому, що її не сприймає - і ніколи вже не сприйматиме - увесь український народ. Росія назавжди програла Україну. Та й що там казати - увесь світ програла. Ніде вже її не сприйматимуть", - наголошує Зеленський.

При цьому президент заявив, що жорстокість рашистів, з якою вони намагаються захопити Приазов'я, Донбас, Харківську область, лише "добиває навіть мінімальні шанси цих територій і цих людей хоч коли-небудь у майбутньому мати будь-які зв'язки" з РФ.

"Можливо, десь у Росії за жорстокість і поважають. Але в Україні за жорстокість зневажають. І карають. І це обов'язково", - сказав глава держави.