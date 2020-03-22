Зеленський попросив МВФ збільшити розмір майбутньої допомоги

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою попросив збільшити розмір майбутньої допомоги Україні у зв'язку з поширенням коронавірус. Про це повідомляє прес-служба президента.

Як наголошується в повідомленні, співрозмовники обговорили розширення програми співпраці України з МВФ, а також кроки з імплементації цієї програми.

"Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку Фонду в час великих викликів для економіки, пов'язаних з світової пандемією. Україна усвідомлює, що сьогодні потрібно діяти активно і швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов'язаних з нею обмежень на економіку і добробут громадян", - сказав Зеленський.

У свою чергу прес-служба президента процитувала заяву Георгієвої, яка поки що не свідчить про згоду надати Україні допомогу.

"Мала дуже конструктивна розмова з президентом Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами в зв'язку з поширенням коронавірус COVID-19", - цитує прес-служба слова Георгієвої.

За даними прес-служби, сторони також домовилися координувати спільні дії з розширення програм підтримки України міжнародними партнерами, зокрема щодо збільшення їх обсягу.

Як повідомляло РБК-Україна, голова НБУ Яків Смолій заявив, що Україна хотіла б прискорити отримання допомоги від МВФ. За його словами, Крім стандартної програми НБУ також хотів би отримати екстрену допомогу від МВФ. Як зазначив Смолій, частина цього фінансування піде на фінансування дефіциту держбюджету, інша частина - на поповнення золотовалютних резервів.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що в ситуації з розгортанням світової фінансової кризи через коронавірус "не мати програми з МВФ - це насправді вчинити самогубство". При цьому єдиною вимогою МВФ до України залишається закон, який не дозволить повернути "ПриватБанк" Ігорю Коломойському.