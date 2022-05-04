Зеленський попросив генсека ООН посприяти евакуації всіх поранених з "Азовсталі"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішом. Розмова переважно стосувалася евакуації людей з оточеного окупантами заводу "Азовсталь" в Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
У розмові з Гутеррішом глава держави відзначив роль ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста у першому етапі евакуації людей з "Азовсталі", який відбувся на початку травня. Тоді з заблокованого заводу вдалося вивезти 121 людину.
"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими", - наголосив Зеленський.
Водночас український президент закликав генсека ООН посприяти проведення ще одної евакуаційної місії для порятунку з "Азовсталі" всіх поранених.
"Під загрозою - життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їх порятунку", - сказав він.
Нагадаємо, вчора французький президент Еммануель Макрон у розмові з очільником Кремля Володимиром Путіним закликав його продовжити евакуацію з "Азовсталі".
Зазначимо, в цю хвилину російські окупанти штурмують завод "Азовсталь", де перебувають українські військові та цивільні. Окупанти безуспішно наступають у декількох районах заводу.
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