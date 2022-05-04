RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський попросив генсека ООН посприяти евакуації всіх поранених з "Азовсталі"

Фото: Володимир Зеленський та Антоніу Гутерріш, президент України та генсек ООН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішом. Розмова переважно стосувалася евакуації людей з оточеного окупантами заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

У розмові з Гутеррішом глава держави відзначив роль ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста у першому етапі евакуації людей з "Азовсталі", який відбувся на початку травня. Тоді з заблокованого заводу вдалося вивезти 121 людину.

"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими", - наголосив Зеленський.

Водночас український президент закликав генсека ООН посприяти проведення ще одної евакуаційної місії для порятунку з "Азовсталі" всіх поранених.

"Під загрозою - життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їх порятунку", - сказав він.

Нагадаємо, вчора французький президент Еммануель Макрон у розмові з очільником Кремля Володимиром Путіним закликав його продовжити евакуацію з "Азовсталі".

Зазначимо, в цю хвилину російські окупанти штурмують завод "Азовсталь", де перебувають українські військові та цивільні. Окупанти безуспішно наступають у декількох районах заводу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийООНАнтоніу ГутеррішАзовстальМаріупольВійна Росії проти України