Зеленський попросив генсека ООН посприяти евакуації всіх поранених з "Азовсталі"

У розмові з Гутеррішом глава держави відзначив роль ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста у першому етапі евакуації людей з "Азовсталі", який відбувся на початку травня. Тоді з заблокованого заводу вдалося вивезти 121 людину.

"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими", - наголосив Зеленський.

Водночас український президент закликав генсека ООН посприяти проведення ще одної евакуаційної місії для порятунку з "Азовсталі" всіх поранених.

"Під загрозою - життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їх порятунку", - сказав він.