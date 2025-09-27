Зеленский предупредил о рисках из Приднестровья из-за выборов в Молдове

Глава государства отметил, что Молдова является будущим членом ЕС, ее территория находится на границе с европейскими странами, а РФ в свою очередь очень хочу влиять на Кишинев.

"Как влиять? Все начинается с политики: если есть свои партии в парламенте, следующий шаг иметь свое правительство, безусловно, иметь своего президента, а после этого уже есть военное присутствие. В таком направлении Россия и действует", - пояснил президент.

Зеленский считает, что Майя Санду является проевропейским, и прежде всего промолдоским президентом, которая дружественно и с уважением относится к Украине, а также уважает суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

"Это важно для нас, мы имеем общие границы. Если произойдут изменения в парламенте, могут быть и другие изменения. Здесь есть риски - для всех", - пояснил Зеленский.

Он рассказал, что Приднестровье и люди, которые там находятся в руководстве, по состоянию на сегодня тихие. Они боятся только Украины, потому что получили в начале войны сигналы.

"Там было пару выстрелов с этой территории в начале войны, они получили от нас хорошее такое предупреждение, от меня лично. Поэтому они там тихие", - сказал президент.

В то же время Зеленский считает, если Молдова станет пророссийской, тогда голоса из Приднестровья могут быть громкими.

"С другой стороны есть Молдова сегодня с президентом проевропейским. Если политика Молдовы изменится и станет пророссийской, тогда эти люди которые тихие могут быть громкими, потому что несколько тысяч российских военных там есть", - резюмировал глава государства.