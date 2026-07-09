Зеленский предупредил о последствиях после нападений на военных ТЦК во Львове

Нападение на ТЦК во Львове

Напомним, правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который участвовал в массовых беспорядках во Львове и избил сотрудника полиции. Злоумышленнику уже готовят сообщение о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины, за что ему теперь грозит до 8 лет лишения свободы.

Конфликт начался 8 июля на проспекте Червоной Калины, где представители Сыховского ТЦК совместно с правоохранителями проводили мероприятия по оповещению граждан. Агрессивная толпа из около 200 человек окружила служебный автомобиль военных, заблокировала его движение, после чего повредила и опрокинула транспортное средство.

Столкновения и противостояния продолжались и в ночь на 9 июля. Когда на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции по урегулированию ситуации, часть людей оказала активное сопротивление, во время которого заместитель начальника районного управления полиции получил многочисленные травмы головы. Национальная полиция и СБУ расследуют дело по двум уголовным производствам.