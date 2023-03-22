RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский пообещал ответ на удары РФ: ордер – это лучшее, что может с вами произойти

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация обязательно получит ответ за каждый удар по украинским городам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского в среду, 22 марта.

По словам президента, уже сейчас весь мир понимает, что Россия проиграет эту войну, а каждый россиянин понесет ответственность за совершенные преступления.

Он заявил, что каждый кафир, ответственный за обстрелы украинских городов, обязательно получит ответ.

"Мы обязательно ответим оккупанту на каждый удар по нашим городам... Сегодняшние российские удары по Запорожью, ночная атака на Киевскую область. Все удары России получат как военный, так и политический и юридический ответ. Россия проиграет эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас. Все это уже понимают. И каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест - это лучшее, что может с ним произойти", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреляли Запорожье и остров Хортица .

В свою очередь на обстрел города отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также опубликовал видео прямого попадания российской ракеты в здание в Запорожье.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне, вероятно, обстреляли город РСЗО "Торнадо-С" .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украиныракетный удар