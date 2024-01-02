Зеленский пообещал ответ за утреннюю атаку РФ

Россия ответит за жизнь каждого украинца, которую забрала во время обстрела 2 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, Patriot, IRIS-T, NASAMS - каждая такая система спасла уже по меньшей мере сотни жизней.
"А за каждую забранную жизнь Россия будет отвечать", - констатировал он.
Зеленский отметил, что Россия выпустила сто ракет разных типов по Украине с утра.
"2 января 24-го года - и снова удар российских извергов. По меньшей мере 70 ракет сбито. Из них почти 60 - в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову. Сейчас идет ликвидация последствий", - напомнил он.
Утром 2 января российские войска устроили новую массированную атаку по Украине, использовав ракеты типа Х-101, Х-555, Х-55, "Калибры" и "Кинджалы" Эпицентром атаки стали Харьков, куда враг направил "Кинжалы", Киев и область.
Как рассказал президент Владимир Зеленский, в общей сложности за сегодня 92 человека были ранены, четверо погибли. При этом, количество пострадавших продолжает расти.
В частности, в Киеве уже известно о 43 раненых и двух жертвах, а в Харькове - о 45 пострадавших, среди которых дети, и 92-летней погибшей. А в Киевской области - двое погибших, 16 раненых.
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