Зеленский пообещал ответ за утреннюю атаку РФ

По словам президента, Patriot, IRIS-T, NASAMS - каждая такая система спасла уже по меньшей мере сотни жизней.

"А за каждую забранную жизнь Россия будет отвечать", - констатировал он.

Зеленский отметил, что Россия выпустила сто ракет разных типов по Украине с утра.

"2 января 24-го года - и снова удар российских извергов. По меньшей мере 70 ракет сбито. Из них почти 60 - в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову. Сейчас идет ликвидация последствий", - напомнил он.

Обстрел Украины

Утром 2 января российские войска устроили новую массированную атаку по Украине, использовав ракеты типа Х-101, Х-555, Х-55, "Калибры" и "Кинджалы" Эпицентром атаки стали Харьков, куда враг направил "Кинжалы", Киев и область.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, в общей сложности за сегодня 92 человека были ранены, четверо погибли. При этом, количество пострадавших продолжает расти.

В частности, в Киеве уже известно о 43 раненых и двух жертвах, а в Харькове - о 45 пострадавших, среди которых дети, и 92-летней погибшей. А в Киевской области - двое погибших, 16 раненых.