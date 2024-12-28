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Зеленский пообещал Алиеву помощь и требует объяснений РФ из-за катастрофы AZAL

Киев, Суббота 28 декабря 2024 15:38
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Зеленский пообещал Алиеву помощь и требует объяснений РФ из-за катастрофы AZAL Фото: президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев (president.gov.ua)
Автор: Данила Крамаренко

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву необходимую помощь в связи с катастрофой самолета AZAL. Они также договорились активизировать двусторонние контакты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в социальной сети X.

Зеленский сообщил, что выразил соболезнования Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний".

"Мы отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета", - отметил президент.

По его словам, сейчас ключевым приоритетом является тщательное расследование, которое ответит на все вопросы о том, что произошло на самом деле. "Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространение дезинформации", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что на фото и видео с места катастрофы возле казахстанского Актау отчетливо видны повреждения фюзеляжа, пробоины и вмятины, "очень напоминающие удар ракетой ПВО".

"Мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призываем другие страны также оказать помощь. Кроме того, мы договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время", - добавил президент Украины.

Катастрофа самолета AZAL

Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) упал на западе Казахстана утром 25 декабря. Лайнер выполнял рейс Баку - Грозный, несколько раз пытался зайти на посадку в столице Чечни, после чего взял курс на Актау, несмотря на проблемы с управлением пересек Каспийское море, но при жесткой посадке ударился о землю и загорелся. В результате погибли 38 человек из 67, в том числе оба пилота. Считается, что в тех условиях они сделали все, чтобы спасти пассажиров.

Инцидент над Чечней произошел на фоне дроновой атаки. Российская пропаганда разгоняла версию о столкновении самолета со стаей птиц. При этом следы на хвостовой части свидетельствуют о том, что по нему мог отработать зенитно-ракетный комплекс типа "Панцирь-С".

Подробнее о том, что произошло, и о версиях читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Напомним, согласно официальной позиции Azerbaijan Airlines, катастрофа произошла из-за "физического и технического внешнего воздействия".

Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщил о приоритетной версии о том, что самолет сбила российская противовоздушная оборона. Как пишет Reuters, в Баку ждут извинений от Москвы.

Сегодня Владимир Путин в разговоре с Алиевым принес извинения за "трагический инцидент в российском воздушном пространстве". Он признал, что в момент захода на посадку в Грозном ПВО отражала атаку беспилотников. Но не то, что она могла сбить самолет.

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Владимир Зеленский Ильхам Алиев Казахстан Азербайджан
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