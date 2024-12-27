В Azerbaijan Airlines назвали причину крушения самолета в Казахстане

Azerbaijan Airlines назвала причину авиакатастрофы с самолетом Embraer 190 в Казахстане. Компания считает, что катастрофа произошла из-за "физического и технического внешнего воздействия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Azerbaijan Airlines в X (Twitter).

В заявлении отмечается, что предварительные результаты расследования катастрофы самолета Embraer 190 рейса J2-8243 указывают на внешнее физическое и техническое вмешательство.

Azerbaijan Airlines отмечают, что из-за этого, а также рисков, которые могут возникнуть для безопасности полетов, рейсы из Баку в несколько аэропортов России приостановили.

С 28 декабря согласно решению Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана полеты не будут осуществляться в города Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ

С 25 декабря авиакомпания также приостановила отправку рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу.

Из соображений безопасности было решено приостановить полеты других авиакомпаний в Грозный и Махачкалу.