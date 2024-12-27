В Azerbaijan Airlines назвали причину крушения самолета в Казахстане
Azerbaijan Airlines назвала причину авиакатастрофы с самолетом Embraer 190 в Казахстане. Компания считает, что катастрофа произошла из-за "физического и технического внешнего воздействия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Azerbaijan Airlines в X (Twitter).
В заявлении отмечается, что предварительные результаты расследования катастрофы самолета Embraer 190 рейса J2-8243 указывают на внешнее физическое и техническое вмешательство.
Azerbaijan Airlines отмечают, что из-за этого, а также рисков, которые могут возникнуть для безопасности полетов, рейсы из Баку в несколько аэропортов России приостановили.
С 28 декабря согласно решению Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана полеты не будут осуществляться в города Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ
С 25 декабря авиакомпания также приостановила отправку рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу.
Из соображений безопасности было решено приостановить полеты других авиакомпаний в Грозный и Махачкалу.
Авиакатастрофа в Казахстане
Напомним, 25 декабря в районе города Актау в Казахстане упал пассажирский самолет Embraer 190. Он принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines и совершал рейс J2-8243 из Баку в Грозный.
В результате катастрофы погибли 38 человек. Всего на борту самолета находилось 67 человек.
Сначала в сети заявили, что причиной катастрофы было столкновение самолета с птицами. Однако позже СМИ заявили, что в Грозном самолет подбила российская ПВО. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что самолет был сбит российским "Панцирем С1" на территории РФ.
По сообщениям СМИ, в Азербайджане признали, что авиакатастрофа произошла из-за российской ракеты. В России же пытаются снять с себя ответственность и не признают, что причастны к падению самолета.
Больше об авиакатастрофе в Казахстане и как Россия пытается избежать ответственности - в материале РБК-Украина.
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