Зеленський пообіцяв українцям нові потяги: "поїздка має тривати 3-4 години"

Мета України в рамках проекту "Велике будівництво" - створити такі пасажирські поїзди, аби поїздка тривала 3-4 години.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів на форумі "Україна 30".

За словами голови держави, з цією метою Крюківський вагонобудівельний завод отримав держзамовлення і виготовляє нові пасажирські вагони. "Сьогодні Крюківський завод має державне замовлення і виготовляє нові пасажирські вагони для української залізниці. Крім цього, ми вдосконалюємо існуючі маршрути потягів Інтерсіті та готуємо нові. Наша мета, аби залізнична поїздка між містами займала в українців максимум 3-4 години", - сказав Зеленський. Він також зазначив, що держава працює над вдосконаленням приміських поїздів.