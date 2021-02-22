Зеленський пообіцяв українцям нові потяги: "поїздка має тривати 3-4 години"

Мета України в рамках проекту "Велике будівництво" - створити такі пасажирські поїзди, аби поїздка тривала 3-4 години.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів на форумі "Україна 30".
За словами голови держави, з цією метою Крюківський вагонобудівельний завод отримав держзамовлення і виготовляє нові пасажирські вагони.
"Сьогодні Крюківський завод має державне замовлення і виготовляє нові пасажирські вагони для української залізниці. Крім цього, ми вдосконалюємо існуючі маршрути потягів Інтерсіті та готуємо нові. Наша мета, аби залізнична поїздка між містами займала в українців максимум 3-4 години", - сказав Зеленський.
Він також зазначив, що держава працює над вдосконаленням приміських поїздів.
Як заявляв міністр інфраструктури Владислав Криклій, "АО Укрзалізниця" буде розділена на окремі компанії й переходитиме до державно-приватного партнерства.
Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомляв, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії) будуть виставлені на продаж або передані в концесію.
Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.
Водночас народний депутат, член парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук зазначала, що без підтримки з боку держави провести комплексне реформування "Укрзалізниці" нереально.