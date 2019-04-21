Зеленський пообіцяв перезавантаження мінського процесу

Володимир Зеленський заявив, що на посаді президента України він буде продовжувати нормандський формат і мінський напрямок, а також пообіцяв перезавантаження мінського процесу. Про це він заявив в ході прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський пообіцяв зробити все, щоб повернути в Україну всіх військовополонених.

"Ми будемо продовжувати нормандський формат і мінський напрямок. Будемо йти до кінця, щоб припинити вогонь. Для нас завдання номер один - повернути заручників, військовополонених і моряків без винятку. Я зроблю все, щоб їх повернути додому. Впевнений, всі чекають цього позитивного результату", - сказав він.

Також він заявив про продовження нормандського формату у відносинах з РФ.

"Ми будемо діяти в нормандському форматі, будемо продовжувати мінський процес, я думаю, що у нас будуть кадрові зміни", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання про відносини з Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в команді Володимира Зеленського бачать пріоритетом співпраця з країнами "Великої сімки". Зокрема, команда буде фокусувати свою роботу на гуманітарних аспектах і на питаннях безпеки.

Крім того, спікер виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що єдиним можливим варіантом вирішення конфлікту на Донбасі є спільні дії України і міжнародних партнерів.