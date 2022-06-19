Зеленський пообіцяв відповідь на російські удари по НПЗ

Україна готує відповідь на атаки росіян по нафтопереробним заводам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
"Знову обстрілюють нашу паливну інфраструктуру. Хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно будемо і на це відповідати", - підкреслив президент.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у суботу, 18 червня, російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області.
Головною ціллю російських військових виявилась місцева нафтобаза. В результаті ударів постраждали 14 людей.
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