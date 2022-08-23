Зеленський пообіцяв потужну відповідь у разі атак Росії на День Незалежності

За його словами, пріоритети Росії бити по об'єктах інфраструктури або державних інституціях.

"Росія може збільшити кількість обстрілів на 23-24 серпня. Ця вся інформація, яка є що буде робити Україна, якщо будуть бити по Києву? Те ж саме, що і зараз. Тому, що для мене, як для президента, і як для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас, Харків, Запоріжжя - це все однаково, там скрізь живуть наші українці. І відповідь такою ж буде, як і в цих містах: будуть бити нас, будуть отримувати потужну відповідь", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, як розповів у коментарі РБК-Україна військовий експерт, ймовірність того, що Росія на День Незалежності України може вдатися до обстрілу наших міст. Також ворог може спробувати вдарити по Києву.

Додамо, раніше президент Володимир Зеленський попереджав українців, що цього тижня окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій.

Детальніше про те, як в українських містах готуються до Дня Незалежності - писало РБК-Україна в своєму матеріалі.