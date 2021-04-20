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Зеленський про допомогу Заходу проти агресії РФ: "Нам потрібна підтримка на полі, пліч-о-пліч"

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 23:27
Зеленський про допомогу Заходу проти агресії РФ: "Нам потрібна підтримка на полі, пліч-о-пліч" Фото: Володимир Зеленський(Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Україні потрібна підтримка міжнародних партнерів в той час, як Росія відкрито демонструє свою агресію і стягує війська до кордонів. При цьому, дії Заходу повинні бути більш рішучими.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За його словами, українці сьогодні повинні розуміти, на що готовий мир, у разі якщо Росія вирішить проігнорувати кордони в центрі Європи.

"Чи розумієте ви, що Україні, а разом з нею усьому світу, що вірить в силу і непохитність міжнародного права, може знадобитися значно, значно більше ніж дипломатична стурбованість. Всім нам може знадобитись рішучість", - каже Зеленський.

Він зазначив, що у разі широкомасштабної агресії з боку РФ, світ не повинен ховатися від неприємних питань.

"Нашим громадянам потрібні чіткі сигнали, що на 8-му році війни, країна яка ціною життя своїх людей є щитом для Європи, отримає підтримку не просто як партнерів з трибун, а як гравців однієї команди, безпосередньо на полі, плече до плеча.", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, РНБО готує різні сценарії того, як реагувати на стягування військ РФ до кордонів України. Про це розповів Олексій Данилов.

Раніше повідомлялося, що Україна не збирається повертати ядерний статус. Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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