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Зеленський на полях саміту в Глазго зустрівся з Байденом: що обговорювали

Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту в Глазго зустрівся з президентом США Джо Байденом. Сторони обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Під час розмови з президентом США в Глазго обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора Зеленський виступив із промовою на кліматичній конференції та заявив, що окуповані Крим та Донбас стали екологічними бомбами в центрі Європи.

Крім того, він наголосив, що природа в Чорнобилі після катастрофи на атомній станції 1986 року відновлюється набагато швидше, ніж очікувалося.

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Володимир ЗеленськийДжозеф Байден