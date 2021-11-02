Зеленський на полях саміту в Глазго зустрівся з Байденом: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту в Глазго зустрівся з президентом США Джо Байденом. Сторони обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
"Під час розмови з президентом США в Глазго обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні", - зазначив він.
Нагадаємо, вчора Зеленський виступив із промовою на кліматичній конференції та заявив, що окуповані Крим та Донбас стали екологічними бомбами в центрі Європи.
Крім того, він наголосив, що природа в Чорнобилі після катастрофи на атомній станції 1986 року відновлюється набагато швидше, ніж очікувалося.