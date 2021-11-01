ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Зеленський: природа в Чорнобилі відновлюється набагато швидше, ніж очікувалося

Новость на русском →
Глазго, Понеділок 01 листопада 2021 18:48
Зеленський: природа в Чорнобилі відновлюється набагато швидше, ніж очікувалося Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Після Чорнобильської катастрофи природа в цьому регіоні відновлюється набагато швидше, ніж очікувалося. Але це не означає, що людина взагалі може нічого не робити для неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову президента Володимира Зеленського на кліматичній конференції ООН в Глазго.

Він підкреслив, що від вибуху на Чорнобильській АЕС постраждала не тільки Україна, а й десятки інших країн.

"Ця трагедія показує нам і іншу істину - чи не найдієвішим для відновлення навколишнього середовища є невтручання людини. Природа в Чорнобилі відновлюється швидше, набагато швидше, ніж очікувалося. Неначе підказуючи, що найкраще, чим ми можемо їй допомогти - це не заважати. Не варто сприймати це буквально і взагалі нічого не робити", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, до цього президент України заявив, що окуповані Крим і Донбас перетворилися на екологічні бомби у центрі Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Чорнобиль
NEWS
Зеленський зустрівся з Меркель: говорили про врегулювання конфлікту на Донбасі
Зеленський зустрівся з Меркель: говорили про врегулювання конфлікту на Донбасі
DAILY
Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі