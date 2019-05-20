Зеленський отримав посвідчення президента

Володимир Зеленський під час церемонії під час церемонії інаугурації отримав посвідчення президента України. Це відбулося під час урочистого засідання Верховної ради 20 травня, передає кореспондент РБК-Україна.

Посвідчення президента Зеленському вручила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

Фото: урочисте засідання Верховної ради 20 травня (РБК-Україна)

Голова Конституційного суду Наталія Шаптала також вручила новообраному президентові України офіційні символи влади президента: прапор (штандарт) президента України, знак президента України, гербову печатку президента України, булаву президента України.

Голова Конституційного суду Наталія Шаптала оголосила Зеленського обраним президентом України.

Нагадаємо, церемонія інаугурації новообраного президента України Володимира Зеленського відбувається 20 квітня під час урочистого засідання Верховної ради.

Відзначимо, чергові вибори президента України у 2019 році проходили у два тури. Під час голосування 31 березня Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів. До другого туру разом з Зеленським вийшов президент України Петро Порошенко, який посів друге місце з підтримкою 15,95% виборців. За результатами повторного голосування 21 квітня Зеленський отримав 73,22% голосів виборців, тоді як за Порошенка свій голос віддали 24,45% українців.