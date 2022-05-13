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Зеленський отримав вчене звання почесного доктора гуманітарних наук у США

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Манор-Коледж у місті Дженкінтаун штату Пенсильванія, США, присвоїв президенту України Володимиру Зеленському звання почесного доктора гуманітарних наук. До нього приєдналися 26 інших американських ВНЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook консульства України в США.

Диплом доктора наук американського вищого навчального закладу від імені Глави держави отримала почесний консул України в США Ірина Мазур.

"Для мене було неймовірною честю отримати цей почесний диплом від імені Президента України – - написала вона. - Дякую Манор-коледжу за ініціативу, яку підтримали сумарно 27 навчальних закладів США".

Раніше повідомлялося, що Зеленський виступить перед американськими та європейськими студентами. Президент України має намір поділитися своїм баченням життя в Європі після війни.

Раніше глава офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Володимир Зеленський особисто виступатиме у Стендфордському університеті наприкінці травня. Міжнародні гарантії безпеки поїздки Україні нададуть Сполучені Штати.

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