Зеленський отримав вчене звання почесного доктора гуманітарних наук у США

Манор-Коледж у місті Дженкінтаун штату Пенсильванія, США, присвоїв президенту України Володимиру Зеленському звання почесного доктора гуманітарних наук. До нього приєдналися 26 інших американських ВНЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook консульства України в США.

"Для мене було неймовірною честю отримати цей почесний диплом від імені Президента України – - написала вона. - Дякую Манор-коледжу за ініціативу, яку підтримали сумарно 27 навчальних закладів США".

Диплом доктора наук американського вищого навчального закладу від імені Глави держави отримала почесний консул України в США Ірина Мазур.

Раніше повідомлялося, що Зеленський виступить перед американськими та європейськими студентами. Президент України має намір поділитися своїм баченням життя в Європі після війни.

Раніше глава офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Володимир Зеленський особисто виступатиме у Стендфордському університеті наприкінці травня. Міжнародні гарантії безпеки поїздки Україні нададуть Сполучені Штати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.