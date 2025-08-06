Зеленский показал уникальные кадры в годовщину Курской операции

"Уже больше года Украина проводит активные действия на российской территории - в Курской и Белгородской областях. Украинцам в очередной раз удалось доказать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары", - отметил президент.

Зеленский отметил, что Курская операция стала действительно особенной, потому что разведки мира ее не предусмотрели, а россияне - не ожидали.

"Когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и в дальнейшем защищать свою независимость и принуждать Россию к завершению войны", - добавил он.



Глава государства поблагодарил солдат, сержантов, офицеров и всех, кто был привлечен к выполнению задач на Курщине и не допустил удара по Сумах и Харьковщине.

Всего за год с начала Курской операции российская армия потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, из которых 4 тысячи - воины КНДР. Также украинские воины пополнили обменный фонд более чем на тысячу человек.