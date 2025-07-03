Зеленский показал работу армейской авиации ВСУ (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский показал эффектное видео работы армейской авиации Сухопутных сил ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины.
"День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. День героических воинов, на счету которых значительные результаты в защите Украины. Огневая поддержка, доставка десанта и оружия, эвакуация раненых - бойцы армейской авиации ежедневно именно там, где нужно. Всегда будем помнить ваши героические операции: Мариуполь, Змеиный и многие другие", - отметил Зеленский.
Он также поблагодарил все экипажи, технический состав армейской авиации за работу, за вклад в оборону государства.
"Вечный почет и память всем павшим защитникам и защитницам армейской авиации", - подчеркнул президент Украины.
Что известно об армейской авиации Сухопутных войск ВСУ
Отметим, что сегодня, 3 июля, Украина впервые отмечает день армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, соответствующий указ Зеленский подписал 8 января 2025 года.
Этот род войск в составе Сухопутных войск предназначен для выполнения задач авиационной поддержки в различных условиях общевойскового боя. Армейская авиация является самым мобильным и эффективным компонентом Сухопутных войск ВСУ.
Она была создана на основе техники и летно-технического персонала транспортных и нескольких отдельных эскадрилий. На вооружении находилось около 900 вертолетов Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ми-26 и Ми-24.
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