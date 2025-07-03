Зеленський показав роботу армійської авіації ЗСУ (відео)
Президент України Володимир Зеленський показав ефектне відео роботи армійської авіації Сухопутних сил ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України.
"День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. День героїчних воїнів, на рахунку яких значні результати в захисті України. Вогнева підтримка, доставка десанту і зброї, евакуація поранених – бійці армійської авіації щодня саме там, де потрібно. Завжди памʼятатимемо ваші героїчні операції: Маріуполь, Зміїний і багато інших", - зазначив Зеленський.
Він також подякував всім екіпажам, технічному складу армійської авіації за роботу, за внесок в оборону держави.
"Вічна шана й памʼять усім полеглим захисникам і захисницям армійської авіації", - підкреслив президент України.
Що відомо про армійську авіацію Сухопутних військ ЗСУ
Зазначимо, що сьогодні, 3 липня, Україна вперше відзначає день армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, відповідний указ Зеленський підписав 8 січня 2025 року.
Цей рід військ у складі Сухопутних військ призначений для виконання завдань авіаційної підтримки у різноманітних умовах загальновійськового бою. Армійська авіація є наймобільнішим та найефективнішим компонентом Сухопутних військ ЗСУ.
Вона була створена на основі техніки і льотно-технічного персоналу транспортних і декількох окремих ескадрилей. На озброєнні перебувало близько 900 гелікоптерів Мі-2, Мі-6, Мі-8, Мі-26 й Мі-24.
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