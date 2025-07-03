Зеленський показав роботу армійської авіації ЗСУ (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України.

"День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. День героїчних воїнів, на рахунку яких значні результати в захисті України. Вогнева підтримка, доставка десанту і зброї, евакуація поранених – бійці армійської авіації щодня саме там, де потрібно. Завжди памʼятатимемо ваші героїчні операції: Маріуполь, Зміїний і багато інших", - зазначив Зеленський.

Він також подякував всім екіпажам, технічному складу армійської авіації за роботу, за внесок в оборону держави.

"Вічна шана й памʼять усім полеглим захисникам і захисницям армійської авіації", - підкреслив президент України.