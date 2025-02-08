Зеленский показал главе Военного комитета НАТО дальнобойное оружие Украины
В субботу, 8 февраля, президент Украины встретился в Киеве с новым председателем Военного комитета НАТО. В частности, Владимир Зеленский показал Джузеппе Каво украинское дальнобойное оружие, а также обсудил ряд других вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Встретился с председателем Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. На одном из предприятий ОПК ознакомились с мощностями и характеристиками украинского дальнобойного оружия", - говорится в сообщении.
Также Зеленский сообщил, что главными темами их встречи стали:
- подготовка к следующему заседанию в формате "Рамштайн";
- продолжение военной помощи от государства - членов НАТО и прямые инвестиции в отечественное производство дальнобойных дронов
"Благодарен Джузеппе Каво Драгоне за первый зарубежный визит на этом посту именно в Украину. Спасибо людям, работающим над нашим дальнобойным оружием, за реальный результат, который нам очень помогает, которого очень боятся россияне и который видят наши партнеры из НАТО", - резюмировал Зеленский.
Напомним, сегодня президент Украины записал видеообращение, в котором заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовится не к переговорам, а к продолжению войны. В частности, враг увеличивает свою армию на более чем 100 тысяч человек. Владимир Зеленский подчеркнул, что каждой стране в Европе придется укреплять оборону.
"Мы должны вместе видеть, какие есть угрозы и какие есть наши инструменты противодействия. Нужно четкое понимание: здесь, в Европе, каждой стране придется укреплять оборону, и цель в 5% ВВП на оборону не исчезнет с повестки дня", - сказал глава украинского государства.
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