Зеленский похвалил нацгвардейцев за сбитые "сушки". Один из них Герой Украины

"Есть за что поблагодарить и наших воинов Нацгвардии, в частности на Запорожском направлении. Уничтожена пара российских "сушек" 15-й бригадой оперативного назначения нашей Нацгвардии", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил украинских воинов и рассказал, что один из них уже отмечен званием Героя Украины и имеет на своем счету не только вражеские самолеты, но и сбитую крылатую ракету.

Украинские силы ПВО уничтожили более 300 самолетов

С начала полномасштабного российского вторжения украинским силам ПВО удалось уничтожить 309 самолетов и 294 вертолета. Так, 13 мая были уничтожены четыре российских самолета и вертолета в Брянской области РФ. Известно, что именно эти истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области, а вертолеты их подстраховать.