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Зеленский похвалил нацгвардейцев за сбитые "сушки". Один из них Герой Украины

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские нацгвардейцы в четверг, 25 мая, уничтожили российский самолет Су-25. Еще один – был поврежден.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

"Есть за что поблагодарить и наших воинов Нацгвардии, в частности на Запорожском направлении. Уничтожена пара российских "сушек" 15-й бригадой оперативного назначения нашей Нацгвардии", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил украинских воинов и рассказал, что один из них уже отмечен званием Героя Украины и имеет на своем счету не только вражеские самолеты, но и сбитую крылатую ракету.

Украинские силы ПВО уничтожили более 300 самолетов

С начала полномасштабного российского вторжения украинским силам ПВО удалось уничтожить 309 самолетов и 294 вертолета. Так, 13 мая были уничтожены четыре российских самолета и вертолета в Брянской области РФ. Известно, что именно эти истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области, а вертолеты их подстраховать.

Напомним, 21 мая украинские силы противовоздушной обороны уничтожили российский самолет Су-35 .

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