Зеленский пообщался с президентом Монголии: отметили важность развития двусторонних отношений

"Принял соболезнования коллеги по поводу жертв полномасштабного российского вторжения в Украину. Отметили важность развития двусторонних отношений",- написал украинский лидер.

Как сообщалось ранее, сегодня Зеленский провел встречу с парламентской делегацией Израиля.

Кроме того, вчера президент США Джо Байден посещал Украину и встретился с Зеленским. Все подробности исторического визита - читайте в материале РБК-Украина.

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