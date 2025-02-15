Зеленский поговорил с Макроном: коснулись гарантий безопасности и окончания войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Продуктивный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Проинформировал о сегодняшней встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и недавнем телефонном разговоре с президентом Трампом", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что с Америкой и Европой надо выработать совместную эффективную стратегию для приближения справедливого мира и вместе сидеть за столом переговоров. Также он уточнил, какие еще тему обсудил с Макроном.

"Обсудили много важных вопросов, в частности гарантии безопасности и конкретные предложения Франции. Важно, что у нас одинаковое видение того, каким должно быть справедливое окончание войны. Спасибо за все усилия ради нашей общей безопасности в будущем и преданность принципу "ничего об Украине без Украины", - подчеркнул президент.

В свою очередь Макрон тоже проинформировал о разговоре с Зеленским. Он отметил, что если Трамп действительно сможет убедить российского диктатора Владимира Путина прекратить агрессию против Украины, тогда это отличная новость.

"Тогда только украинцы смогут вести переговоры о прочном и долгосрочном мире. Мы поможем им в этом начинании", - написал он в соцсети Х.

В то же время президент Франции напомнил о своем призыве в интервью Financial Times об увеличении оборонных расходов и повторил, что Европе надо изменить свою безопасность.

"И нам, европейцам, нужно будет укрепить нашу коллективную безопасность и стать более автономными. Франция в полной мере сыграет свою роль в ускорении этого процесса. Более сильная и суверенная Европа, давайте сделаем это сейчас. Это призыв, который я сделал в FT", - резюмировал Макрон.