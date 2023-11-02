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В Кабмине анонсировали визит главы Еврокомиссии. Будет обсуждать прогресс Украины

Четверг 02 ноября 2023 16:12
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В Кабмине анонсировали визит главы Еврокомиссии. Будет обсуждать прогресс Украины Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ноябре ожидается визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Украину. Он состоится накануне объявления результатов относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом заявила министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Действительно ожидаем 8 ноября такое решение (отчет о начале переговоров к вступлению в ЕС, - ред.). Перед тем ожидаем визит президента Еврокомиссии (в Украину - ред.) для переговоров с президентом Владимиром Зеленским относительно окончательных оценок, которые будут представлены Еврокомиссией в окончательном отчете", - заявила она.

Министр добавила, что ожидается, что решение будет положительным.

"И мы надеемся, что будет четко зафиксирован прогресс по 7 шагам, но и будут даны рекомендации, какие дальше реформы видит ЕС по верховенству права", - заявила Стефанишина.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. В настоящее время страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноценным членом блока.

В конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наша страна завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

При этом изданием Politico сообщило, что уже 8 ноября Еврокомиссия опубликует отчет с рекомендацией о начале диалога о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать - в материале РБК-Украина.

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