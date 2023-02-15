Зеленский поблагодарил военных за оборону: позволяет подготовить будущее освобождение городов

"И я благодарю наших воинов. Каждому и каждой, кто своей стойкостью и храбростью на передовой позволяет нам подготовить наши следующие оборонительные шаги", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что нельзя оставлять ни единого шанса оккупации и оккупантам.

"Каждый день вашей обороны сейчас - позволяет нам подготовить будущее освобождение наших городов и общин. Нельзя оставлять ни одного шанса оккупации и оккупантам. И мы не оставим", - добавил он.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что новое и масштабное наступление армии РФ в Украине уже началось, масштабные бои идут на Донбассе.

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