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Зеленский поблагодарил военных за оборону: позволяет подготовить будущее освобождение городов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Вооруженные силы Украины за оборону. Он заявил, что каждый день воины помогают подготовить будущее освобождение украинских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"И я благодарю наших воинов. Каждому и каждой, кто своей стойкостью и храбростью на передовой позволяет нам подготовить наши следующие оборонительные шаги", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что нельзя оставлять ни единого шанса оккупации и оккупантам.

"Каждый день вашей обороны сейчас - позволяет нам подготовить будущее освобождение наших городов и общин. Нельзя оставлять ни одного шанса оккупации и оккупантам. И мы не оставим", - добавил он.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что новое и масштабное наступление армии РФ в Украине уже началось, масштабные бои идут на Донбассе.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины