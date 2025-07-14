Зеленский поблагодарил Трампа за решение о передаче Украине систем Patriot

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за решение о передаче Украине 17 систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
"Я благодарен президенту Трампу за готовность поддерживать защиту жизней наших людей. Эта война - она продолжается только из-за России, только из-за желания Путина продолжать войну, затягивать ее. Россия пытается сделать войну вроде бы новой нормой. Никогда нельзя с этим соглашаться", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что надо делать абсолютно все возможное для принуждения России к прекращению убийств, к реальному миру и обеспечению безопасности.
"Мир возможен только благодаря силе. Мы говорили об этом с президентом Трампом, мы говорили с представителями Конгресса. Мы работаем на уровне наших команд, чтобы обеспечить необходимые нам силы и средства для защиты жизней, для защиты нашего государства, американское оружие, американские санкции против России - уже подготовлен санкционный закон в Конгрессе", - отметил президент.
Президент добавил, что продолжается работа над обеспечением европейского финансирования и поддержки, а также совместной обороны.
"Я благодарен нашей команде, я благодарен США, Германии и Норвегии за подготовку нового решения по Patriot для Украины. Мы работаем также по большим оборонным соглашениям с Америкой. Сейчас еще не время, чтобы говорить о деталях публично, но мы можем вместе сделать многое ради безопасности. ", - подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Они прибудут уже через несколько дней.
"У нас есть одна страна, которая готовит к отправке 17 систем Patriot. Им они не понадобятся. Поэтому мы договоримся о том, куда отправить эти 17 систем - или значительную их часть... И это можно сделать очень быстро", - заявил Трамп.
По его словам, некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.
Также США и НАТО сегодня заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.
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