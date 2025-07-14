Зеленский поблагодарил Трампа за решение о передаче Украине систем Patriot

"Я благодарен президенту Трампу за готовность поддерживать защиту жизней наших людей. Эта война - она продолжается только из-за России, только из-за желания Путина продолжать войну, затягивать ее. Россия пытается сделать войну вроде бы новой нормой. Никогда нельзя с этим соглашаться", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что надо делать абсолютно все возможное для принуждения России к прекращению убийств, к реальному миру и обеспечению безопасности.

"Мир возможен только благодаря силе. Мы говорили об этом с президентом Трампом, мы говорили с представителями Конгресса. Мы работаем на уровне наших команд, чтобы обеспечить необходимые нам силы и средства для защиты жизней, для защиты нашего государства, американское оружие, американские санкции против России - уже подготовлен санкционный закон в Конгрессе", - отметил президент.

Президент добавил, что продолжается работа над обеспечением европейского финансирования и поддержки, а также совместной обороны.

"Я благодарен нашей команде, я благодарен США, Германии и Норвегии за подготовку нового решения по Patriot для Украины. Мы работаем также по большим оборонным соглашениям с Америкой. Сейчас еще не время, чтобы говорить о деталях публично, но мы можем вместе сделать многое ради безопасности. ", - подчеркнул он.