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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский поблагодарил Трампа за решение о передаче Украине систем Patriot

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за решение о передаче Украине 17 систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Я благодарен президенту Трампу за готовность поддерживать защиту жизней наших людей. Эта война - она продолжается только из-за России, только из-за желания Путина продолжать войну, затягивать ее. Россия пытается сделать войну вроде бы новой нормой. Никогда нельзя с этим соглашаться", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что надо делать абсолютно все возможное для принуждения России к прекращению убийств, к реальному миру и обеспечению безопасности.

"Мир возможен только благодаря силе. Мы говорили об этом с президентом Трампом, мы говорили с представителями Конгресса. Мы работаем на уровне наших команд, чтобы обеспечить необходимые нам силы и средства для защиты жизней, для защиты нашего государства, американское оружие, американские санкции против России - уже подготовлен санкционный закон в Конгрессе", - отметил президент.

Президент добавил, что продолжается работа над обеспечением европейского финансирования и поддержки, а также совместной обороны.

"Я благодарен нашей команде, я благодарен США, Германии и Норвегии за подготовку нового решения по Patriot для Украины. Мы работаем также по большим оборонным соглашениям с Америкой. Сейчас еще не время, чтобы говорить о деталях публично, но мы можем вместе сделать многое ради безопасности. ", - подчеркнул он.

 

Трамп анонсировал поставку 17 Patriot Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Они прибудут уже через несколько дней.

"У нас есть одна страна, которая готовит к отправке 17 систем Patriot. Им они не понадобятся. Поэтому мы договоримся о том, куда отправить эти 17 систем - или значительную их часть... И это можно сделать очень быстро", - заявил Трамп.

По его словам, некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.

Также США и НАТО сегодня заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.

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