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Зеленский поблагодарил Шольца за поставку дополнительных пусковых установок Patriot

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 9 августа, выразил благодарность канцлеру Германии Олафу Шольцу за поставки нового вооружения для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Twitter.

"Спасибо Германии и канцлеру Олафу Шольцу за новый пакет помощи по безопасности для Украины", - говорится в заявлении.

Он уточнил, что это именно то, о чем они договаривались с господином канцлером. В этом пакете есть дополнительные пусковые установки Patriot от Германии.

"Выполнение этой нашей украинско-немецкой договоренности спасет тысячи жизней украинцев. Работаем дальше ради усиления Украины и защиты от российского террора", - добавил Зеленский.

Patriot в Украине

Германия сегодня, 9 августа, отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot. Ранее Германия уже передавала систему ПВО Patriot для Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине необходимо 50 батарей Patriot.

Система ПВО уже показала успешный результат в Украине. Так, 4 мая над Киевом Patriot впервые сбил российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал".

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