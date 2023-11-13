Учения на F-16 не начинались. Игнат объяснил, что происходит с тренировочным центром в Румынии

Украинские пилоты не начинают обучение на F-16 в Румынии. Центр в котором должны проводиться занятия еще строится.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "На часі".

Сегодня в сети появилось видео, на котором была видна работа летчиков на американских истребителях F16. По данным СМИ, видео было снято якобы на военно-воздушной базе в румынском городе Фетешть, где вскоре планируют начать обучение украинских летчиков, а работа пилотов это - показательные полеты.

Однако Игнат заявил, что украинские пилоты не начинают обучение в Румынии на F-16, более того сам центр, по его словам, еще на стадии строительства.

"Никакой учебы не начинается в Румынии", - заявил спикер Воздушных сил.

По поводу центра обучения Игнат объяснил, что сейчас он только строится.

"О центре: иногда заявления иностранных партнеров нужно рассматривать под другим углом. Вот передали Нидерланды 5 самолетов. Они передали первую партию в будущий центр, который строится, там фундамент только залили, насколько мне известно. Есть там взлетно-посадочная полоса, но пока никакой речи об обучении украинских пилотов не идет", - пояснил спикер.

Учебный центр для пилотов на F-16 в Румынии

О том, что в Румынии будет создан региональный центр для обучения пилотов на F-16, стало известно в июле 2023 года.

Позже СМИ сообщили, что, сегодня, 13 ноября в Румынии открылся Европейский учебный центр на военно-воздушной базе Фетешти.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что украинские пилоты войдут в "первую волну" обучения на истребителях F-16 в Румынии, где откроют такой центр.

7 ноября президент сообщил, что первые F-16 для обучения пилотов из Украины, ранее отправившие Нидерланды, уже прибыли в учебный центр Румынии. Кроме того, 8 ноября спикер Воздушных сил Юрий Игнат, что румынские партнеры уже готовят всю необходимую инфраструктуру.

Напомним, 25 октября украинские пилоты уже приступили к полетам на F-16 в США. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

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