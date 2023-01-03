Зеленский поблагодарил Пелоси за лидерство в принятии исторических решений

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спикера Палаты представителей США Пенси Пелоси за поддержку и лидерство в принятии исторических решений Конгресса относительно помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Благодарю Нэнси Пелоси за то, что вы твердо поддерживаете украинский народ, и за ваше лидерство в принятии исторических решений Конгресса США относительно помощи Украине в борьбе за свободу и независимость!", - написал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился в Конгресс во время визита в США 21 декабря. Его выступление состоялось на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.

Также ранее мы писали, что Палата представителей Конгресса по Сенату утвердила бюджет США на 2023 год, предусматривающий большой пакет финансовой помощи для Украины.

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