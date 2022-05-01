Зеленський підтвердив евакуацію з "Азовсталі". Перші 100 осіб завтра будуть у Запоріжжі

"Почалася евакуація цивільних з "Азовсталі". Перша група приблизно зі 100 осіб вже направляється на підконтрольну (Україні - ред.) територію", - написав Зеленський.

Глава держави уточнив, що завтра евакуйованих з "Азовсталі" відправлять до Запоріжжя. Він подякував українській команді, яка разом зі співробітниками ООН бере участь у роботі з порятунку цивільних з території заводу,

Оновлено

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі повідомив, що евакуація мирних жителів із "Азовсталі" пройшла успішно. За його словами, територію заводу змогли залишити понад 100 українців, серед яких діти, жінки та люди похилого віку.

"Попереду ще багато роботи та багато людей. Проте Україна ще раз довела, що не залишає своїх людей. Навіть якщо це пекло", - наголосив Арахамія.