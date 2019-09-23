Зеленський може підписати зміну порядку продажу імпортованої електроенергії

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1084 про радіаційну безпеку, яким змінюється порядок продажу електричної енергії, яку імпортують з держав - нечленів Енергетичного співтовариства. Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. До цього законопроект уже підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

Нагадаємо, Рада 18 вересня схвалила законопроект №1084 про радіаційну безпеку, змінивши порядок продажу електричної енергії, яку імпортують з держав - нечленів Енергетичного співтовариства.

Документ був прийнятий для гармонізації законодавства України до європейських вимог і стандартів, що діють у сфері використання ядерної енергії, встановлення єдиних основних норм безпеки для захисту здоров'я осіб, які перебувають під професійним, медичним опроміненням, і населення проти небезпек, що виникають при іонізуючому випромінюванні.

Як писало РБК-Україна раніше, даний проект закону нардепи схвалили за основу 10 вересня.