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Нардепи змінили порядок продажу імпортованої електроенергії

Новини » Енергетика    18.09.2019 - 15:17
Нардепи змінили порядок продажу імпортованої електроенергії
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміни передбачені правкою до другого читання у законопроекті №1084

Парламент 18 вересня, схваливши законопроект №1084 про радіаційну безпеку, змінив порядок продажу електричної енергії, яку імпортують з держав - нечленів Енергетичного співтовариства, передає кореспондент РБК-Україна.

Такі зміни передбачені правкою №8 до другого читання законопроекту. За неї проголосували 239 депутатів ВР. Таким чином, парламентарії скасували обмеження, згідно з яким всю електричну енергію, яку імпортують з держав - нечленів Енергетичного співтовариства, - можна продавати виключно на ринку "на добу вперед" і "ринку, що балансує".

Нагадаємо, сьогодні Рада прийняла в другому читанні законопроект №1084 для гармонізації законодавства України до європейських вимог і стандартів, що діють у сфері використання ядерної енергії, встановлення єдиних основних норм безпеки для захисту здоров'я осіб, які перебувають під професійним, медичним опроміненням, і населення проти небезпек, що виникають при іонізуючому випромінюванні.

Як писало РБК-Україна раніше, даний проект закону нардепи схвалили за основу 10 вересня.

Додамо також, відповідно до закону "Про ринок електричної енергії" з 1 липня 2019 рік стає можливим імпорт електричної енергії в Україні. Так, з 1 липня згідно із законом "Про ринок електричної енергії" впроваджується нова модель ринку, яка передбачає рівний доступ усіх учасників до мережі, в тому числі і зовнішніх. Це стосується постачальників з Білорусі та Російської Федерації.

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