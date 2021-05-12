Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення " євроблях"
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про пільгового розмитнення "евроблях". Верховна рада прийняла ці документи в середині квітня поточного року.
Про це повідомляє прес-служба офісу президента.
Глава держави підписав закони "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби" № 1402-ІХ № та "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" 1403-ІХ.
Ці закони Верховна рада прийняла 15 квітня 2021 року. Вони тимчасово полегшують механізм розмитнення автомобілів, що імпортуються з Європи, а також сприяють захисту навколишнього середовища.
Згідно з документами, що були у вжитку автомобілі з європейською реєстрацією старше 5 років, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.
Сума акцизного податку буде залежати від віку автомобіля, обсягу і типу двигуна. Однак на неї не впливатиме вартість машини.
Базова ставка буде коливатися від 0 до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищить однієї тисячі євро. Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.
Згідно з документами, за пільговим механізмом власник може розмитнити один автомобіль однієї категорії.
На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту вступу в силу законів. Учасники АТО і ООС зможуть скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.
Під дію законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" і вище, відбуваються з країни-окупанта (країни-агресора) або ввозяться з тимчасово окупованої території України.
Закони набирають чинності з наступного дня після опублікування і вводяться в дію через один місяць з дня набрання ним чинності.
Про те, які в цих законах є нюанси, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, в листопаді 2020 року Володимира Зеленський відповів на петицію по доступному розмитненні "евроблях". Глава держави направив звернення до спікера парламенту Дмитру Разумкова.
Президент попросив Разумкова сприяти роботі нардепів і представників Кабінету міністрів у складі робочої групи з напрацювання законодавчих ініціатив щодо доступного розмитнення "евроблях".
Як писало РБК-Україна, в листопаді 2020 року в Києві на вулиці Грушевського пройшов масовий протест власників "евроблях",в ході якого зав'язалася масова бійка з поліцейськими.