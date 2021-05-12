Зеленський підписав закони про пільгове розмитнення " євроблях"

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про пільгового розмитнення "евроблях" . Верховна рада прийняла ці документи в середині квітня поточного року.

Глава держави підписав закони "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби" № 1402-ІХ № та "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" 1403-ІХ.

Ці закони Верховна рада прийняла 15 квітня 2021 року. Вони тимчасово полегшують механізм розмитнення автомобілів, що імпортуються з Європи, а також сприяють захисту навколишнього середовища.

Згідно з документами, що були у вжитку автомобілі з європейською реєстрацією старше 5 років, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума акцизного податку буде залежати від віку автомобіля, обсягу і типу двигуна. Однак на неї не впливатиме вартість машини.

Базова ставка буде коливатися від 0 до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищить однієї тисячі євро. Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

Згідно з документами, за пільговим механізмом власник може розмитнити один автомобіль однієї категорії.

На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту вступу в силу законів. Учасники АТО і ООС зможуть скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Під дію законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" і вище, відбуваються з країни-окупанта (країни-агресора) або ввозяться з тимчасово окупованої території України.

Закони набирають чинності з наступного дня після опублікування і вводяться в дію через один місяць з дня набрання ним чинності.