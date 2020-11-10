Доступне розмитнювання: у Раді створять групу для доопрацювання законопроекту

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комітеті Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики створять робочу групу з підготовки доопрацьованого законопроекту про доступне розмитнювання. Проектом пропонується упорядкувати структуру акцизного податку.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

"На засіданні комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалено рішення створити робочу групу з підготовки доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу щодо упорядкування структури акцизного податку", - зазначається у повідомленні.

Ця група має підготувати новий законопроект на основі тих, що уже зареєстровані в парламенті: №3704, №3704-1, №3706, №2345, №2632, №3539, №2342, №3093.

"Законопроект має бути зважений та погоджений Міністерством фінансів і Кабінетом міністрів. Це питання повинне бути вирішене не на шкоду державі та не на шкоду суспільству", - підкреслив глава комітету Данило Гетманцев.

Підкреслимо, нардепи також обговорили проект закону №3704. Цей документ не підтримало Міністерство фінансів, зважаючи на прямі втрати бюджету в розмірі близько 8 млрд гривень у випадку його ухвалення.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві на вулиці Грушевського проходить масовий протест власників "євроблях". В ході протесту сталась масова бійка з поліцейськими.

Як писало РБК-Україна, раніше під будівлею Ради влаштували протест власники "євроблях". Вони вимагали включити до порядку денного засідання податкового комітету один із законопроектів про доступне розмитнення №3704-3706.

Зазначимо, Кабмін дозволив поліції штрафувати за нерозмитнені "євробляхи".