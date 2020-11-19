Розмитнення "євроблях": Зеленський відповів на петицію

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про доступне розмитнення "євроблях". Глава держави направив звернення до спікера парламенту Дмитру Разумкова.

Про це сказано у відповіді Зеленського на петицію, розміщеній на сайті Офісу президента.

Глава держави просить Разумкова сприяти роботі нардепів і представників Кабінету міністрів у складі робочої групи з напрацювання законодавчих ініціатив щодо доступною розмитненні "евроблях".

Петицію підписали майже 27 тисяч громадян. У ній президента закликали провести спільну нараду з депутатами Верховної ради від "Слуги народу" і прийняти рішення "про негайне включення до порядку денного на засіданні комітету фінансів, податкової та митної політики комплексного законопроекту про доступне розмитнення".

Зеленський пояснив, що 9 листопада відбулося засідання податкового комітету. Парламентарії під час нього розглянули законопроекти №3704 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування структури акцизного податку" і №3706 "Про внесення змін до розділу ХХ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу про ввезення транспортних засобів на митну територію України".

В результаті комітет прийняв рішення підготувати доопрацьований законопроект. Для цього була створена робоча група під головуванням заступника голови комітету Олександра Ковальчука із залученням до її роботи представників уряду.

"Мною направлено звернення до голови Верховної ради України Д.Разумкова з проханням сприяти роботі зазначеної робочої групи та напрацюванню необхідних законодавчих ініціатив", - зазначено у відповіді.

Нагадаємо, раніше в Раді повідомили про створення відповідної робочої групи.

Як писало РБК-Україна, на позаминулому тижні в Києві на вулиці Грушевського пройшов масовий протест власників "євроблях", у ході якого зав'язалася масова бійка з поліцейськими.

Так, раніше під будівлею Ради влаштували протест власники "євроблях". Вони вимагали включити до порядку денного засідання податкового комітету один із законопроектів про доступне розмитнення №3704-3706.

Відзначимо, Кабмін дозволив поліції штрафувати за нерозмитнені "євробляхи".