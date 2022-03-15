Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Що тепер заборонено:
Також не можна використовувати виправдання, визнавати правомірними, спростовувати збройну агресію РФ проти України у 2014 році.
Не можна вживати терміни" внутрішній конфлікт"," громадянська війна","громадянський конфлікт".
Дія даного указу стосується також політичних партій і громадських організацій.
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