Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що закон про місцевий референдум підписано президентом України Володимиром Зеленським. Документ буде опубліковано на сайті глави держави найближчим часом.

"Та інформація, яка у мене є - президент підписав (закон про всеукраїнський референуме, - ред.) І сьогодні інформація повинна з'явитися на сайті президента", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що законопроект про місцевий референдум повинні зареєструвати в парламенті в квітні. За його словами, до 11 квітня він буде перебувати на публічному обговоренні. Далі його доопрацюють з урахуванням обговорення.

Стефанчук також відзначав, що законопроекти про всеукраїнський і місцевий референдуми є пріоритетними, оскільки вони встановлюють стандарти прямої демократії, на їх базі будуть розроблятися інші законопроекти по народовладдя.