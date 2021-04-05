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Закон про місцевий референдум мають зареєструвати у Раді у квітні, - Стефанчук

Новость на русском → Україна, Понеділок 05 квітня 2021 17:06
Закон про місцевий референдум мають зареєструвати у Раді у квітні, - Стефанчук Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Перший заступник глави Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроект про місцевий референдум мають зареєструвати у парламенті у квітні. Зараз документ перебуває на публічному обговоренні.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

До 11 квітня включно законопроект про місцевий референдум перебуває на публічному обговоренні. Далі проект закону буде доопрацьований за результатами всеукраїнського обговорення та зареєстрований у Верховній раді.

Також планується направити законопроект про місцевий референдум до Венеціанської комісії з метою отримання висновку, який треба буде аналізувати й імплементувати в текст проекту.

"Планом законопроектної роботи Верховної ради на 2021 рік визначено, що законопроект про місцевий референдум має бути зареєстрований у квітні. Сподіваюсь, що ці терміни будуть дотримані. Однак ми дбаємо про якість, а не про швидкість прийняття", - зазначив Стефанчук.

За його словами, законопроекти про всеукраїнський та місцевий референдуми є пріоритетними, тому що вони встановлюють стандарти прямої демократії, на їх базі будуть розроблятися інші законопроекти щодо народовладдя.

Нагадаємо, перший віце-спікер Верховної ради заявив, що парламент не буде поспішати з ухваленням закону про місцевий референдум.

Як писало РБК-Україна, 22 березня на сайті ВР з'явився законопроект про місцевий референдум. Документ опублікували для громадського обговорення.

Так, у кінці лютого президент Володимир Зеленський заявив про необхідність в Україні місцевих референдумів і доручив ВР прийняти відповідний закон.

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