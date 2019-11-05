На підпис Зеленському передали закон про заборону встановлювати паркани навколо водойм

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/ РБК-Україна)

Документ уже підписав глава парламенту

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №0869 (№1107 в попередньому скликанні ВР, - ред.) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону вже схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Зокрема, в прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорожі або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм і островів, крім випадків, передбачених законом. Визначається, що в межах пляжної зони прибережних захисних смуг також забороняється влаштування огорожі або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів і островів у внутрішніх морських водах, крім випадків, передбачених законом.

Документом передбачається, що обмеження безоплатного безперешкодного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів і островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм і островів для загального водокористування, крім випадків, передбачених законом, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 6800 гривень) і на посадових осіб - від 400 до 700 таких мінімумів (від 6800 до 11900 гривень).

Як писало РБК-Україна раніше, 29 жовтня народні депутати України підтримали в другому читанні законопроект №0869.

Нагадаємо, 4 лютого 2015 року парламент підтримав у першому читанні законопроект № 1107 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування". За відповідне рішення проголосували 290 нардепів з 226 мінімально необхідних.

До цього в березні 2014 року Рада відмовилася заборонити обмеження доступу до узбережжя водойм. За законопроект № 3059 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування" проголосували 188 нардепів з 226 необхідних.