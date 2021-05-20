Зеленський підписав закон про статус нового виду держслужбовців

"Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України" Про судоустрій і статус суддів" та деякі закони України щодо врегулювання окремих питань правового статусу працівників Служби судової охорони" № 1417-ІХ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Служба судової охорони почала формуватися в Україні з Квітня 2019 року відповідно до Закону "Про судоустрій і статус суддів". Її основні завдання:

Підтримка громадського порядку в суді;

Охорона судових приміщень;

забезпечення особистої безпеки суддів та членів їх сімей.

"З часом стала очевидною низка проблемних питань, що перешкоджають розвитку служби", - уточнили в офісі президента.

Відзначається, що з'явилася потреба в зарахуванні до стажу роботи в службі судової охорони часу проходження служби в правоохоронних та інших державних органах, що дозволяло встановлювати співробітникам судової охорони надбавки за стаж служби, а також надавати їм додаткову оплачувану відпустку.

"Закон, який підписав президент, дозволяє такі зарахування і таким чином забезпечує права працівників Служби судової охорони на належне грошове та пенсійне забезпечення", - додали в офісі глави держави.

Там зазначили, що закон також "уточнює та деталізує низку інших норм законодавства, зокрема поширює дію Дисциплінарного статуту Національної поліції України на працівників Служби судової охорони та визначає, що їх підготовку та підвищення рівня кваліфікації здійснює Національна школа суддів".

Крім того, документ надає право працівникам служби на відстрочку від призову на строкову військову службу і дозволяє створювати професійні об'єднання і профспілки.

"Закон набирає чинності наступного дня після опублікування, крім положення про розмір посадових окладів працівників центрального органу управління та територіальних підрозділів Служби судової охорони, яке набирає чинності з 1 січня 2022 року", - резюмували в офісі президента.