Зеленський підписав закон для зниження тиску на бізнес

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон спрямований на зменшення корупційних ризиків в діяльності посадових осіб при здійсненні перевірок

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 23 грудня, підписав закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Закон спрямований на зменшення корупційних ризиків в діяльності посадових осіб при здійсненні перевірок, а також на посилення захисту споживачів у разі виявлення на ринку небезпечної нехарчової продукції.

Документ також сприятиме виконанню зобов'язань України, передбачених Угодою про асоціацію з Євросоюзом, у частині узгодження українського законодавства в сфері державного ринкового нагляду з законодавством ЄС.

Закон усуває дублювання контролю за окремими видами продукції та уніфікує різновиди перевірок нехарчової продукції, що дозволить уникнути зловживань; встановлює чіткі та прозорі вимоги до інспекторів органів ринкового нагляду та суб'єктів господарювання щодо переліку та термінів надання документів при проведенні перевірки

Згідно з документом, перевірка характеристик продукції у її виробників здійснюється тільки у разі, якщо є документально підтверджені підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та / або не відповідає певним вимогам внаслідок дій чи бездіяльності виробника такої продукції.

При проведенні перевірок продукції певного виду (типу), категорії і / або групи забороняється перевіряти іншу продукцію. Це дозволить сфокусувати перевірку та запобігти зловживанням.

Закон також передбачає відповідальність суб'єктів господарювання у вигляді штрафів за порушення законодавства у сфері ринкового нагляду.

В той же час встановлюється чіткий строк надіслати суб'єкту господарювання постанови про накладення штрафу (16 днів після проведення перевірки), що допоможе уникнути випадків надсилання постанов про накладення штрафу заднім числом.

З-під дії ринкового нагляду виводяться: ядерні установки, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання; об'єкти будівництва, визначені законом України "Про регулювання містобудівної діяльності"; дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з нього (ювелірні та побутові)

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Нагадаємо, 12 грудня Верховна рада в другому читанні схвалила законопроект № 2172, який направлений на зниження тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду. За документ проголосували 277 парламентарів.

Крім того, 12 листопада Рада в першому читанні підтримала законопроект № 2172, який спрямований на зниження тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду. Рішення підтримали 310 народних депутатів.