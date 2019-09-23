Зеленський підписав закон про штрафи за руйнування доріг

Президент України Володимир Зеленський схвалив законопроект №1047, який передбачає штрафи за руйнування доріг перевантаженим транспортом. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Так, останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Проектом встановлюється, що за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм більш 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 17 вересня цей закон передали на підпис Зеленському. Проект закону раніше підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

Так, 11 вересня Верховна рада України прийняла законопроект №1047 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. Спочатку нардепи схвалили документ за основу 323-ма голосами. Однак потім його взяли в цілому, це підтримав 331 парламентарій.

Додамо також, парламент 12 вересня схвалив за основу та в цілому законопроект №1063 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду" для запобігання руйнуванню доріг.