Зеленський підписав закон про розвантаження роботи палати Верховного суду

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який змінює порядок передачі та строків повернення адміністративних справ на розгляд Великої палати Верховного суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Офісу президента.

Повідомляється, що документ вносить зміни в Господарський та Цивільний процесуальний кодекс, а також у кодекс адміністративного судочинства в частині, що стосується обмеження випадків передачі судових справ на розгляд Великої палати Верховного суду.

Також зміни стосуються строків повернення до суду першої інстанції адміністративних справ після апеляційного та касаційного провадження.

"Ухвалення цього закону допоможе розвантажити роботу Великої палати Верховного суду, адже документ унеможливить зловживання правом на оскарження судових рішень. Також це позитивно вплине на дотримання Україною положень статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо забезпечення розумних строків розгляду справи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників. Згідно з документом, єдиним суб'єктом, який може претендувати на відшкодування витрат при створенні фільму в Україні, є іноземний суб'єкт кінематографії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський схвалив закон про зміни регламенту Ради. Тепер пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту, який був прийнятий парламентом за основу.